Spoltore, controlli a tappeto dei carabinieri: denunciato un uomo per evasione e sequestrate due automobili

Ancora controlli a tappeto da parte dei carabinieri di Spoltore nel territorio comunale. Ieri sera, in particolare, sono stati sottoposti a controllo coloro che hanno misure cautelari o obblighi di polizia giudiziaria a carico. Denunciato un uomo che, durante il controllo per la verifica del rispetto degli arresti domiciliari, non è stato trovato in casa.

Confiscate anche due autovetture a due persone note alle forze dell'ordine in quanto sorprese alla guida di mezzi privi di copertura assicurativa.