Spoltore, tre classi in quarantena alla scuola primaria ‘Balbino Del Nunzio’

Alla scuola elementare ‘Balbino Del Nunzio’ di Spoltore 3 classi sono state messe in quarantena. Lo riporta Spoltore Notizie citando un'informativa di Circolodidatticospoltore.edu.it.

Per la terza e quinta classe sezione A e la seconda classe sezione B la Asl ha disposto, dal 15 dicembre, la sospensione dell’attività didattica in presenza. Gli alunni e i relativi genitori sono quindi in attesa di ulteriori disposizioni da parte del dipartimento di prevenzione.