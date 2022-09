Spoltore, infastidito dalla presenza di alcuni minori ne aggredisce uno e prende a pugni un carabiniere: arrestato

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri 6 settembre in un centro commerciale di Spoltore, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo di 53 anni noto alle forze dell'ordine. Poco prima dell'intervento, avrebbe aggredito un minorenne in quanto infastidito dalla presenza di alcuni adolescenti, afferandolo per il collo e procurandogli un'escoriazione al collo guaribile in quattro giorni.

L’uomo, immediatamente rintracciato dai militari che si trovavano in zona per altro, alla vista dei militari si scagliava contro uno di questi, colpendolo con un pugno sulla mano destra, Il militare, portato in pronto soccrso nell’ospedale di Pescara ha avuto una prognosi di 10 giorni. L'uomo dovrà invece rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima previsto per oggi 7 settembre durante il quale la misura cautelare è stata confermata.