Assalto in spiaggia nel fine settimana, rimozioni e multe per soste selvagge sulla riviera

Parcheggi selvaggi sulla riviera nel fine settimana di sole. La polizia locale è stata impegnata con controlli di routine, ma anche con interventi straordinari dovuti alle chiamate dei residenti bloccati da auto davanti a garage e cancelli. 21 rimozioni e 118 verbali: questo il bilancio di domenica 8 luglio per la municipale, impegnata da mattina fino a sera, sia a Nord della città che a Sud.

Il servizio gratuito di navetta del mare è stato riattivato sabato 6 luglio, ma i cittadini non hanno rinunciato all’auto. Parcheggi negli stalli destinati alle moto, invasione dei passi carrabili e delle strisce pedonali. Tante le chiamate arrivate, nel corso della giornata di domenica alla centrale operativa della polizia locale proprio nella giornata in cui degli agenti erano anche impegnati a vigilare la zona attorno a piazza della Rinascita per via della cerimonia conclusiva dei premi internazionali Flaiano. In alcuni casi, sulla riviera, è stato necessario chiamare il carroattrezzi per la rimozione dei mezzi.

Anche le bici sono state legate in modo selvaggio, per via del numero esiguo di rastrelliere rispetto ai mezzi a due ruote in circolazione sul lungomare. Una tematica "calda" con l'avvio ufficiale della bella stagione.