Utilizzano un bancomat smarrito per fare shopping: individuate e denunciate dalla polizia

Hanno fatto acquisti con un bancomat non loro, ma grazie ai messaggi arrivati sullo smartphone che certificavano le spese effettuate, la legittima proprietaria della carta si è accorta di quanto stava accadendo e ha subito allertato il 113.

Ad usarla, si è quindi scoperto, erano due donne di 43 e 64 anni. Grazie alle immagini della videosorveglianza delle attività in cui erano andate a comprare sono state riconosciute come quelle che stavano utilizzando il bancomat smarrito. Poco dopo gli agenti della squadra volante le hanno individuate non lontano dall'ultima attività in cui si erano fermate per acquistare. Per loro è quindi scattata la denuncia per indebito utilizzo di strumenti di pagamento.