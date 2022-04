Spari d'arma da fuoco in piazza Salotto: ferita una persona

Momenti di paura in piazza Salotto poco dopo le ore 14. Una persona sarebbe rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, oltre alle forze dell'ordine con alcune pattuglie dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza. Non si conoscono per ora ulteriori dettagli.

AGGIORNAMENTI ORE 15,30 A rimanere ferito da uno o più colpi d'arma da fuoco è stato un giovane che verso le 14 si trovava in un locale in piazza Salotto assieme alla fidanzata. I DETTAGLI