Colpi d'arma da fuoco in piazza Salotto: ferito al collo un giovane mentre stava pranzando in un locale, gli aggiornamenti

Primi dettagli in merito al grave episodio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 10 aprile a Pescara in piazza Salotto. A rimanere ferito dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola è un giovane che verso le 14, come riporta Ansa, si trovava in un locale assieme alla fidanzata. Il colpo lo ha raggiunto al collo, e per questo è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Pescara. Le sue condizioni sarebbero gravi anche se al momento dell'intervento dei sanitari era cosciente.

Con lui si trovava anche la fidanzata, che ha accusato un malore per lo shock ed è stata assistita dai sanitari. In base alle prime testimonianze ed ai riscontri delle forze dell'ordine giunte sul posto, sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola anche se non è chiaro quanti abbiano raggiunto il giovane.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO