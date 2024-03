Nuovo arresto per spaccio nei giardinetti del terminal bus: denunciato anche un minorenne

Nuovo arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio nei giardinetti del terminal bus (area di risulta). A finire nei guai un 19enne egiziano e con lui un minorenne denunciato dalla polizia.

Nell'ambito dei controlli disposto sul territorio e rafforzati proprio nella zona della città e ancor più nei parchi dove diversi quantitativi di droga sono stati rinvenuti nel corso delle ultime operazioni fa sapere la questura, a monitorare quanto stava avvenendo nell'area del terminal bus c'erano gli agenti della squadra voltante che hanno notato un ragazzo cui si era avvicinato un altro ragazzo, mentre cedeva qualcosa. I due sono stati subito bloccati e identificati scoprendo così che uno era maggiorenne e l'altro no.

Si è quindi proceduto con la perquisizione trovando nel possesso del 19enne 20 grammi di hashish oltre a denaro contante ritenuto collegato dell'attività di spaccio. L'altro ragazzo aveva invece 8 grammi della stessa droga oltre a mezzo grammo di cocaina. Per il primo come detto è quindi scattato l'arresto, mentre il secondo è stato denunciato e riaffidato ai genitori. Per i due resta fatta salva la presunzione d'innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Nella stessa area nei giorni scorsi era stato effettuato un altro arresto e denunciata una giovane madre che avrebbe nascosto la droga comprata nel passeggino, dietro la test del figlio.