Spaccio nel parco in via Tirino: nei guai due giovani beccati dalla polizia

Intervento della polizia con la squadra volante nel pomeriggio di ieri 14 gennaio nel parco in via Tirino, frequentato da minorenni, a seguito di una segnalazione di presunto spaccio di droga. Qui gli agenti hanno trovato due giovani in atteggiamento sospetto che, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di allontanarsi per eludere il controllo. Uno dei due, un 19enne incensurato di Montesilvano, ha tentato di disfarsi di 2 involuci poi recuperati e contenenti crica 5 grammi di marijuana.

Per terra sono stati trovati altri involucri termosaldati. Il ragazzo aveva con sè 755 euro in contanti, in banconote di piccolo e medio taglio probabilmente frutto dell'attività di spaccio. Per lui è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.L'altro giovane, un ventenne, aveva in tasca 3,17 grammi di marijuana e per questo è stato sanzionato a livello amministrativo.