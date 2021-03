Spaccio di hashish e marijuana fra la Puglia e l'Abruzzo: sgominata organizzazione criminale, nove arresti

La guardia di finanza di Foggia ha smantellato un'organizzazione criminale che si dedicava al traffico e spaccio di stupefacenti fra la Puglia e l'Abruzzo. Dieci le persone indagate, nove gli arresti di cui due in flagranza di reato anche per tentata rapina, sei in carcere e una persona con obbligo di dimora.

L'operazione è il frutto di un'indagine complessa che ha permesso di scoprire un disarticolato gruppo criminale di italiani e magrebini che gestiva lo spaccio di hashish e marijuana nel territorio pugliese, con numerosi viaggi anche verso l'alta Murgia, il Salento e la provincia di Pescara. L'indagine è durata 5 mesi ed ha portato a sventare una rapina in un punto vendita della grande distribuzione a Martina Franca, organizzato da due degli indagati arrestati in flagranza di reato e trovati in possesso di oltre 7 kg di hashish.

Sequestrati complessivamente 11 kg di sostanze stupefacenti con 7 spacciatori arrestati in flagranza di reato dai finanzieri, mentre nelle perquisizioni condotte questa mattina sono stati rinvenuti altri 4 kg di stupefacenti fra hashish e marijuana, oltre ad olio di hashish un prodotto concentrato ad elevato principio attivo della cannabis.

Trovata anche la contabilità degli incassi dello spaccio e tutta l’attrezzatura, tra cui gli stampi per confezionare i panetti di hashish da smerciare.