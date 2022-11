Spaccio di droga nei pressi della stazione, un ragazzo arrestato e uno denunciato

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questo il reato del quale dovrà rispondere un ragazzo di 19 anni originario del Marocco che è stato sorpreso e arrestato dalla polizia mentre spacciava droga nei pressi della stazione centrale di Pescara ieri pomeriggio, lunedì 28 novembre.

L’operazione è stata portata a termine dal personale della squadra volante diretta dal vice questore aggiunto, Pierpaolo Varrasso, nel corso del quotidiano servizio di prevenzione e controllo svolto sul territorio e in particolare nelle zone poste a ridosso della stazione ferroviaria e nelle vie limitrofe.

L’attenzione dei poliziotti, coadiuvati dall’unità cinofila intervenuta in supporto, è stata attirata da alcuni giovani che sostavano davanti a un bar, in particolare, uno di loro, alla vista degli agenti, ha provato invano ad allontanarsi. È di conseguenza scattato il controllo e il giovane, un 24enne originario del Marocco, è stato fermato dopo il vano tentativo di fuga. L’attività ha consentito di rinvenire, addosso al giovane, nascosto negli indumenti, un bilancino di precisione e denaro contante (135 euro) nonché un involucro contenente 3,5 grammi di hashish. Nel contesto, un suo connazionale 19enne, è stato trovato in possesso di 23 grammi di hashish, nonché denaro contante probabile ricavato dell’attività di spaccio. Quest’ultimo è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, mentre il 24enne è stato denunciato.

Nell’ambito della medesima attività, un cittadino comunitario è stato segnalato all’autorità amministrativa poiché trovato in possesso di uno spinello. Tale segnalazione ha riguardato anche altre due persone che, nel medesimo pomeriggio e nel quartiere Rancitelli, sono state trovare in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, dagli agenti delle volanti e del reparto prevenzione crimine.