Spaccio e ricettazione: arrestata una donna, era nota alle forze dell'ordine dal 1988

Con le accuse di spaccio e ricettazione è finita in manette una donna, nota alle forze dell'ordine dal 1988 per reati contro il patrimonio e legati agli stupefacenti, eroina in particolare. Si tratta di una teatina di 49 anni che dovrà scontare una condanna definitiva a 7 anni, 6 mesi e 1 giorno di reclusione nella casa circondariale di Castrogno, oltre al pagamento di 17.850 euro.

È stata ritenuta responsabile di vari episodi commessi tra il 2011 e il 2018 sia nel Pescarese, dove per un periodo era stata residente, sia nel Chietino. Oggi è stata arrestata dagli agenti della squadra mobile di Chieti, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e del contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura dell'Aquila.

Non solo: secondo quanto emerso, la 49enne era già stata posta ai domiciliari per condanne pregresse. In oltre un trentennio è stata arrestata decine di volte "senza mai dare segno di ravvedimento", come viene precisato dalla polizia.