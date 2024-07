Sorpreso a spacciare in piazza Santa Caterina: 21enne denunciato e acquirente segnalato

Novanta grammi di hashish avvolti nel cellophane e nascosti sotto un muretto pronti per essere venduti a Rancitelli, e un 21enne denunciato dopo essere stato sorpreso nel mentre vendeva una modesta quantità di droga all'interno di un piccolo contenitore in plastica a un 55enne in piazza San Caterina.

Questo il bilancio dell'attività di controllo posta in essere dagli agenti di polizia n elle ultime ore in città nell'ambito di quelli per la prevenzione e la repressione dell'attività di spaccio.

Nel primo caso probabilmente, sottolineano gli inquirenti, la droga era stata lasciata lì nella convinzione che nessuno avrebbe cercato all'interno di una fessura del muro, ma così non è stato e la droga è stata trovata e sequestrata. Nel secondo caso, quello del 21enne colto in flagranza di reato, il giovane è stato anche trovato in possesso di denaro contante frutto proprio dell'attività di spaccio appena conclusasi. Per lui come detto, la denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di spaccio, per l'acquirente invece la segnalazione alla prefettura per l'adozione di provvedimenti amministrativi di competenza in quanto assuntore di sostanza stupefacente.