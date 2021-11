Spaccio di droga nel parco Florida, la polizia arresta 2 giovani

Due ragazzi sono stati tratti in arresto dalla polizia dopo essere stati sorpresi a spacciare droga nel parco Florida di Pescara.

A eseguire il servizio antidroga nell'area verde nella zona del centro cittadino è stata squadra mobile.

Nel corso dell'attività di osservazione, gli agenti hanno sorpreso due cittadini stranieri di nazionalità gambiana, mentre stavano cedendo sostanza stupefacente a un acquirente sopraggiunto dall’esterno.

Per questa ragione, i due cittadini gambiani di 22 e 24 anni, richiedenti asilo, entrambi con precedenti per spaccio, uno dei quali attualmente sottoposto agli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, sono stati arrestati. I due, oltre alla sostanza ceduta, sono stati trovati in possesso di ulteriori 100 grammi di sostanza stupefacente, marijuana e hashish, già confezionati in dosi pronte per essere vendute, che hanno tentato di occultare in una siepe pensando di passare inosservati.