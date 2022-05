Spaccio di droga tra il Gargano e l'Abruzzo, condannate 7 persone: anche un pescarese

C'è anche un uomo di Pescara tra i sette condannati in appello con pene comprese da 2 a otto anni di reclusione per il traffico di droga tra la Puglia e l'Abruzzo.

Come riferisce FoggiaToday, si tratta degli arrestati dell’aprile 2019 nel blitz "Ultimo avamposto".

Il reato contestato era quello di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sull’asse Gargano-Abruzzo, tra Foggia, Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, Pescara e Francavilla al Mare. All'epoca vennero arrestate 10 persone.

Due anni e sei mesi per il pescarese Stefano Caldarelli, 40 anni, tre anni per Andrea Scaglione classe 1994 di Atri, tre anni e sei mesi per Wanda Campaniello classe 1986 di Foggia, tre anni e otto mesi per Alessandro Mastrorazio classe 1978 di Foggia, sette anni, un mese e dieci giorni per Claudio Iannoli classe 1976 e Gaetano Renegaldo classe 1978 di Manfredonia. La pena più severa è stata inflitta dai giudici della terza sezione della Corte d’Appello di Bari nei confronti di Luciano De Filippo: per il classe 1971 di Foggia otto anni di reclusione. Per tutti è stato escluso il traffico di droga.

Nell'aprile 2019, l’ex questore di Foggia, il pescarese Mario Della Cioppa, aveva sintetizzato così l’operazione: «Con oggi abbiamo quasi portato a termine la decapitazione della criminalità su Vieste». Era stato scoperto un traffico di droga ingente, per lo più marijuana e cocaina, che trovava sfogo anche nelle piazze di Pescara e Francavilla al Mare. L’indagine era stata avviata nell’estate del 2017, in seguito degli omicidi di Omar Trotta a Vieste e al quadruplice omicidio di Mario Luciano Romito, del cognato e dei due agricoltori, vittime innocenti, assassinati in agro di San Marco in Lamis.