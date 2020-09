Spaccia droga nella sua abitazione di Pescara trasformata in un "fortino": arrestata dalla polizia

Una 52enne nota alle forze dell'ordine di Pescara, M.S., è stata arrestata questa mattina dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli uomini della squadra mobile l'hanno rintracciata nella sua abitazione ed ora si trova in carcere a Teramo.

La donna, grazie ad un'attività d'indagine della sezione antidroga, è accusata di 19 casi d'imputazione, tutti riconducibili a cessioni di sostante stupefacenti, avendo messo su un giro di spaccio fiorente all'interno della sua abitazione nell'ultimo anno.

Dal luglio scorso, sono state anche sequestrate diverse dosi di cocaina, trovate in possesso di vari acquirenti controllati subito dopo gli incontri con l'arrestata, che aveva reso la sua abitazione un vero e proprio fortino, con telecamere di sorveglianza puntate verso la strada, una scalinata con doppio cancello che veniva chiuso dopo ogni ingresso per evitare spiacevoli intrusioni. Il tutto, ovviamente, per scongiurare eventuali blitz delle forze dell'ordine. Gli acquirenti hanno confermato le responsabilità della donna nella vendita di stupefacente. Al momento dell'esecuzione della misura cautelare, in casa nascondeva 7 grammi di cocaina su un mobile, oltre ad un bilancino di precisione.