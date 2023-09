Fermato al parco Florida e trovato in possesso di contanti e droga, ne nascondeva altra in camera: 17enne arrestato

Ad individuarlo gli agenti della squadra volante che lo avrebbero trovato in possesso di 45 grammi di hashish, un bilancino di precisione e più di 200 euro in contanti: altri 100 grammi di droga sarebbero stati trovati nella sua camera da letto. Nel corso dei controlli segnalato un altro giovane fermato in piazza Santa Caterina