Sorpreso con 430 grammi di droga nell'alloggio popolare e 7.600 euro in contanti: arrestato giovane pescarese

Un 24enne di Pescara, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri 22 aprile dagli agenti della squadra mobile di Pescara, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopo un'attività d'indagine, la sezione antidroga ha eseguito una perquisizione domiciliare nell'alloggio popolare dell'arrestato dove risiede, trovando una postazione di spaccio in cucina e cogliendo il giovane proprio mentre stava

preparando le dosi di stupefacente per la successiva cessione.

Complessivamente sono stati sequestrati 430 grammi di cocaina , suddivisi in 4 confezioni di maggiori dimensioni da cui l’arrestato aveva già realizzato 36 involucri termosaldati da mezzo grammo pronti per la vendita al dettaglio. Inoltre sul tavolo della cucina, oltre alla cocaina venivano rinvenuti gli strumenti per la preparazione del narcotico, come un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente ed altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Infine in una sacca dentro un armadio sono stati rinvenuti 7.635 euro in banconote di vario taglio, sequestrati dagli agenti in quanto il giovane non ha redditi legalmente percepiti e dichiarati.

Durante l'operazione, è stato anche arrestato il fratello 21enne che doveva scontare una pena residua di 2 anni e 8 mesi per una condanna per un tentato omicidio commesso da minore nel 2018. Ora entrambi si trovano in carcere.