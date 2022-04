Aveva una postazione di spaccio in casa con tanto di rendicontazione dell'attività: denunciato 50enne

Ad effettuare la perquisizione nell'abitazione dell'uomo già noto alle forze dell'ordine, gli uomini della squadra mobile: in casa, in zona Colli, trovate anche nove dosi di cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento.