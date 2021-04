Spaccata a Santa Teresa di Spoltore, sfondata la vetrina di un negozio da parrucchiera

Come riporta Spoltore Notizie, il fatto si è verificato questa notte intorno alle 2: un uomo, utilizzando due mattoni, è riuscito a entrare nel salone di Antonella Giansante alla ricerca di soldi, ma ha trovato solo i pochi spiccioli presenti in cassa

Nuova spaccata a Santa Teresa di Spoltore, con ignoti che hanno sfondato la vetrina di un negozio da parrucchiera in via Mare Adriatico, mentre un secondo tentativo ai danni di un bar-tavola calda è andato a vuoto grazie al sistema di allarme che ha messo in fuga il malvivente.

Come riporta Spoltore Notizie, il fatto si è verificato questa notte intorno alle 2: un uomo, utilizzando due mattoni, è riuscito a entrare nel salone di Antonella Giansante alla ricerca di soldi, ma ha trovato solo i pochi spiccioli che in quel momento erano presenti in cassa. A quel punto, non contento, si è spostato sul lato opposto e, servendosi di alcune lastre di marmo, ha provato senza successo a mandare in frantumi la porta d’ingresso.

Alla fine ha desistito, dandosi alla fuga. Spoltore Notizie riferisce che sul posto sono intervenuti, per i rilievi del caso, i carabinieri di Pescara, che stanno ora passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L'episodio arriva a pochi giorni da quanto accaduto in via Gran Sasso, sempre ai danni di un coiffeur.