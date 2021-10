Usano una vecchia Fiat Uno come ariete e sfondano la vetrina di un bar

Il fatto si è verificato l'altra notte in via Valle di Rose, zona Gescal. I danni riportati dall'attività sono ingenti e il bottino si aggira sui 600 euro

/ Via Valle di Rose

Hanno usato una vecchia Fiat Uno come ariete, sfondando la vetrina di un bar. Il fatto si è verificato l'altra notte in via Valle di Rose, zona Gescal, poco dopo le ore 2. I danni riportati dall'attività sono ingenti e il bottino si aggira sui 600 euro.

In azione due malviventi, con il volto coperto da un cappuccio. Un analogo furto con spaccata era già stato messo a segno nello stesso locale un paio di mesi fa. Indaga la polizia, avvalendosi anche delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.