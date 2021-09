Torna l'incubo delle spaccate: auto lanciata contro la vetrina di un bar in piazza Allende

A Pescara torna l'incubo dei furti notturni con spaccata. La notte scorsa, infatti, alcuni ladri hanno preso di mira un bar ristorante che si trova in piazza Allende, nella zona della Tiburtina. Per entrare nell'attività è stata usata una vettura rubata come ariete, lanciata a forte velocità per spaccare le vetrine.

Una volta all'interno, i malviventi sono riusciti a portare via meno di 400 euro. Ingenti invece i danni all'attività commerciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Pescara, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per ottenere indizi utili all'identificazione. La vettura, una Fiat Panda risultata rubata, è stata rinvenuta non molto distante dalla piazza, ed è stata restituita al legittimo proprietario.