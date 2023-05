Entrano in 40 in tribunale per il processo di un amico sovranista e si rifiutano di esibire documenti non riconoscendo l'autorità dello Stato

Verso mezzogiorno di giovedì 4 maggio alla sala operativa della questura di Pescara è stata segnalata la presenza di un gruppo di persone nel tribunale dove si stava celebrando il processo penale nei confronti di un uomo residente in provincia, imputato del reato di furto di energia elettrica.

Ricevuta la segnalazione, sul posto si è subito recato personale della Digos, della questura e della Compagnia carabinieri.

Le forze dell'ordine avrebbero constatato la presenza in un’aula penale di una quarantina di persone appartenenti al movimento “Noi è io sono la nazione”, di stampo sovranista, al quale aderisce anche l’imputato del reato di furto di energia elettrica il cui processo si è concluso con l’archiviazione per difetto di procedibilità.

Come informano dalla questura, si è ritenuto di procedere all’identificazione delle persone che avrebbero mostrato, ognuna, un tesserino plastificato con il logo del citato movimento, la foto e le generalità. Alla richiesta di esibire un valido documento d’identificazione, la maggior parte dei componenti del gruppo si sarebbe rifiutato riferendo di non riconoscere l’autorità dello stato italiano. Di conseguenza, una trentina di loro sono stati accompagnati in questura e nella caserma della Compagnia carabinieri di Pescara per gli accertamenti finalizzati alla loro corretta identificazione, resa difficile dal disconoscimento degli appartenenti al movimento delle leggi e delle procedure codificate e vigenti nel nostro Paese per l’identificazione, terminata alle ore 19. Alcuni di loro sono stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici.

Dai primi accertamenti è emerso che due persone facenti parte del gruppo hanno declinato false generalità. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per verificare la sussistenza di reati commessi nell’aula, fuori dall’aula e negli uffici di polizia durante le procedure di identificazione