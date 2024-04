Sottrae materiale di cancelleria dagli uffici di una ex ditta in via Raiale: denunciato per tentato furto

Si sarebbe introdotto negli uffici di una ditta dismessa in via Raiale portando via diverso materiale di cancelleria. Per questo un 58enne con diversi precedenti è stato denunciato per tentato furto.

A segnalare la sua presenza nella zona alla polizia sono stati alcuni residenti che avevano notato movimento sospetti. Sul posto sono quindi gli agenti della squadra volante che hanno individuato l'uomo poco distante dal luogo indicato da cui si era allontanato in bici. Lo hanno quindi fermato e identificato sottoponendolo ai normali controlli.

In suo possesso, custoditi dentro un telo, sarebbero stati trovati diversi oggetti di cancelleria che il 58enne avrebbe sottratto dagli uffici della ditta. Lui è stato denunciato, mentre il materiale è stato sequestrato e riconsegnato al legittimo proprietario.