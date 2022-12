Dà da bere alcol ad una ragazza dopo l'orario consentito: multa salata per un esercente di Pescara Vecchia

E' stato sorpreso a somministrare alcol ad una ragazza un'ora dopo il limite delle 3 previsto dall'attuale legge che ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza stradale negli orari notturni.

A finire nei guai un esercenti di Pescara Vecchia che, seppur ammessa la responsabilità, dovrà ora pagare una multa che va da 5mila a 20mila euro.

La violazione è stata scoperta dagli uomini della squadra amministrativa della divisione di polizia amministrativa e di sicurezza che, come voluto dal questore Luigi Liguori, ha intensificato i controlli nei locali e nelle discoteche per il periodo festivo per la sicurezza pubblica e per contrastare ogni grave forma di illegalità.