Ha un malore mentre attraversa la via Normale verso il Corno Grande: 27enne finisce in ospedale [FOTO - VIDEO]

Ha avuto un malore a 300 metri dalla cima del Corno Grande, dov'era diretta dopo aver attraversato in notturna la via Normale, e per questo è stata soccorsa dall'elicottero del 118 e dal personale del Cnsas. Protagonista della brutta avvenuta una ragazza di 27 anni di Cellino Attanasio, in provincia di Teramo.

L'escursione si è interrotta alla Conca degli Invalidi ed era iniziata all'una di notte. Forse per un eccessivo affaticamento non è stata più in grado di proseguire ed i compagni hanno allertato il 118.

Dalla base dell’Aquila, alle prime luci dell'alba, si è alzato in volo l'elicottero, che supportato da una squadra di tecnici del soccorso alpino e speleologico, ha operato sul luogo sbarcando prima il tecnico di elisoccorso del snsas e poi il sanitario. Posizionata sulla barella, è stata imbarcata sul velivolo fino all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dov'è attualmente ricoverata.

