Soccorritori del 118 aggrediti con pugni e calci in un condominio

Un equipaggio del 118 è stato aggredito nel corso di un intervento che stava effettuando in un condominio del rione Zanni a Pescara.

L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 10 marzo.

L'intervento dei soccorritori era stato richiesto per un sospetto arresto cardiaco di un uomo.

Per questo motivo sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata, con a bordo medico, infermiere e autista. Ma dai primi esami gli operatori hanno appurato che si trattasse solo di una persona ubriaca, particolarmente agitata e molesta. In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, mentre andavano via, infermiere e autista, senza un apparente motivo, sarebbero stati aggrediti dall'uomo in stato di ebbrezza, da suo figlio e da un amico di quest’ultimo. L’aggressione è andata avanti lungo le scale del condominio e anche all’esterno. I tre, riferiscono gli stessi soccorritori, avrebbero brutalmente picchiato gli operatori, con pugni sul volto e calci. Riuscito ad allontanarsi, l’equipaggio è rientrato in ospedale. Per infermiere e autista si è resa necessaria una medicazione in pronto soccorso. Poi si sono recati in questura per sporgere denuncia.

Così commenta Enrico Di Sigismondo, coordinatore infermieristico del 118: «Un episodio di una gravità inaudita. Interveniamo per salvaguardare la salute del cittadino, non per essere aggrediti e picchiati senza motivo».