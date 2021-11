Il sindaco di Popoli sul 54enne ucciso e gettato nel fiume Pescara vicino al Comune: "Una vita difficile e di stenti"

Il sindaco di Popoli Mariondo Dino Santoro è intervenuto all'Adnkronos in merito all'omicidio avvenuto questa mattina dove è stato ritrovato il cadavere di Fulvio De Clerch, 54enne ucciso e gettato con la carriola, nel fiume Pescara a poca distanza dal palazzo del municipio. È stato il cognato del sindaco, il primo a notare il corpo impigliato fra la vegetazione del fiume, a dare l'allarme avvisandolo di quanto accaduto verso le 9,40.

"Ha avvertito me e subito abbiamo chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto con le prime pattuglie e poi con la Scientifica, che ha effettuato i rilievi per ore. È' stato ucciso un 54enne del posto . È' stato ammazzato da qualche parte e poi trasportato, con una carriola fino al corso d'acqua, dove è stato gettato insieme alla carriola". Il primo cittadino ha parlato di una vita difficile e di stenti quella della vittima:

"La sua è stata una vita di stenti, a partire da un'infanzia complicata. Era separato e non aveva un lavoro. Per un periodo ha vissuto in un fabbricato abbandonato e situato nei pressi della rotatoria che, dopo l'uscita del casello autostradale Bussi/Popoli, porta verso Bussi. Poi l'abbiamo aiutato e gli abbiamo pagato l'affitto per dargli una sistemazione decorosa. Attualmente percepiva il reddito di cittadinanza". Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara.