Lutto per la prematura scomparsa del farmacista Simone Occulti

È morto il farmacista Simone Occulti che lavorava nella farmacia Cesaris di via Vespucci a Pescara.

Occulti aveva solo 48 anni ed è stato stroncato da una malattia.

Lascia la moglie Lucia e una figlia piccola, Sofia con le quali viveva a Montesilvano. E i genitori Adelaide e Gaetano.

Numerosi i messaggi di cordoglio condivisi da chi lo conosceva e lo stimava sia per il suo lavoro che come persona. Messaggi dai quali traspare come il farmacista Occulti fosse una brava persona. «Come dimenticare una persona professionale, estremamente disponibile, sempre educata, gentile, accogliente, sempre con il sorriso sulle labbra anche durante il periodo di covid più "massacrante", considerando che sei un farmacista, eri... Ciao Simone!!!», si legge in una condivisione.

«Un dottore farmacista sempre disponibile e gentile. Troppo giovane. La vita è così difficile riposa in pace dottore», c'è scritto in un altro post.

E poi anche un lungo post: «Di solito non tratto certi argomenti sui social, non mi piace scriverne, per me e il mio amico il social è solo un momento di svago, un posto dove pubblicare qualche fotomontaggio , qualche video simpatico, un posto, insomma,dove farsi quattro risate, niente di più. Il mio amico e io ci siamo conosciuti per caso, complice il mio lavoro, lui era un mio “cliente”, un mio amico “cliente”. Sembrerà strano ma noi non ci siamo mai frequentati, seppur le nostre famiglie si conoscano. Non siamo mai andati a pranzo oppure a cena insieme, qualche caffè forse. Nessun viaggio, nessuna gita, niente di niente abbiamo fatto insieme. Ma ciò nonostante lui era un mio amico, uno di quelli simpatici, uno di quelli che probabilmente ciascuno di voi ha o vorrebbe avere, un amico di quelli che a qualsiasi ora del giorno o della notte, in qualsiasi giorno e quando meno te lo aspetti, era capace di inviare su whatsapp un video divertente, un video di quelli demenziali, un video di quelli che ti strappano un sorriso anche nelle giornate più buie. A volte mi inviava barzellette, disegni, caricature, qualsiasi cosa ci mettesse di buon umore. Io facevo lo stesso con lui, ci divertivamo così, con poco. Di solito non tratto certi argomenti sui social, ma oggi mi sento di farlo perché il mio amico è andato via prematuramente e non possiamo più sorridere insieme. Ciao Simone mandami qualche messaggio su whatsapp appena puoi!».

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Mambella in via Fosso Foreste 38 a Montesilvano. Il funerale verrà celebrato nella chiesa di San Michele Arcangelo a Città Sant'Angelo venerdì 20 ottobre alle ore 11.