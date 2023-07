Paura a Silvi, crollano due grossi pini in via Garibaldi nel giro di 24 ore

Apprensione a Silvi per la caduta, nel giro di 24 ore, di due grossi in pini in via Garibaldi nel centro della cittadina costiera. A riferirlo l'amministrazione comunale, che ha spiegato come gli alberi si siano abbattuti sul lungomare martedì 18 luglio attorno all'una di notte e l'altro nel pomeriggio del 20 luglio alle 18.

Per puro caso non si sono verificati danni a persone e cose. Per rimuoverli c’è voluta una squadra di vigili del fuoco con un lavoro di oltre tre ore per ripristinare la viabilità e liberare la passeggiata dai rami. Sulle cause della caduta si ipotizza che un ruolo l’abbia avuto anche il grande caldo di questi giorni e, probabilmente, lo stato di salute dei due pini, il peso dei rami e l’età. La vice sindaco Luciana Di Marco:

“Quello che è accaduto negli ultimi due giorni ripropone il problema della pericolosità dei pini del lungomare, alcuni centenari e, quindi, purtroppo destinati a concludere a breve, per cause naturali, la loro vita. Alla casistica già corposa delle cause della caduta dei pini o alla rottura di grandi rami che comprende il forte vento, le grandi piogge e la neve, ora se ne stanno aggiungendo a quanto pare altre, come nel caso dei due pini in esame, che saranno valutate con attenzione dai nostri tecnici. Per ora posso dire che l’amministrazione comunale, che dispone di una squadra di operai addetti al manutentivo insufficiente, punta sul piano del verde predisposto dal servizio

manutentivo con l’assistenza e la consulenza dell’agronomo Granchelli."

"Il servizio sotto la direzione del responsabile Carlo Durante, sta esaminando gli esiti della ricognizione effettuata sullo stato del patrimonio arboreo del Comune per la predisposizione di un Piano di gestione del verde pubblico, che sarà il documento base per la formulazione del bando di gara di appalto con la quale assegneremo la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico ad una ditta specializzata che dovrà dimostrare di possedere professionalità e mezzi idonei”.