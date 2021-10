Silvi piange Italo Ferretti, storico titolare dell'azienda di cravatte "Santo Stefano"

All'età di 78 anni è morto l'imprenditore di Silvi Italo Ferretti, storico titolare e fondatore dell'azienda "Santo Stefano" conosciuta in tutto il mondo per le cravatte di altissima qualità e pregio tanto da valergli il soprannome di "Re delle cravatte". A ricordarlo è Donato Fioriti, presidente nazionale Cipas, aggiungendo che l'uomo era molto amato e stimato dalla comunità silvarola come lo stesso sindaco Andrea Scordella su Facebook parlando di un un silvarolo autentico "che amava profondamente la sua città, dove è nato ed è sempre vissuto".

Fra i suoi clienti tanti personaggi famosi della politica e dello spettacolo, fra cui anche l'ex presidente degli Usa Donald Trump. I funerali si svolgeranno martedì 12 alle ore 10.30 presso la Chiesa dell’Assunta di Silvi. Ferretti si è spento all'ospedale Mazzini di Teramo per una malattia.