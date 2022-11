Silvi si prepara per l'ultimo saluto a Monica Di Bernardo, la 42enne morta nell'incidente a Pizzoli

La comunità di Silvi si prepara all'ultimo saluto per Monica Di Bernardo, la 42enne morta nell'incidente stradale avvenuto il 23 novembre scorso a Pizzoli, in provincia dell'Aquila. I funerali, infatti, si terranno domenica 27 novembre dalle 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta dove riceverà l'ultimo abbraccio da parte dei concittadini della sua città d'origine, considerando che da diversi anni si era sposata andando a vivere proprio nell'Aquilano.

Insegnante in una scuola primaria, era una grande appassionata di teatro ed era stata componente di diverse compagnie, oltre a dedicarsi al volontariato con l'attività di clown negli ospedali abruzzesi. Continuano i messaggi di cordoglio e dolore degli amici, dei colleghi di teatro e di tutti coloro che la conoscevano e la ricordano come una persona solare. Fra questi quello del giornalista Paolo De Carolis:

"Ciao Monica, è difficile trovare motivazioni e parole per trasferire sul foglio il senso e la dimensione di questa perdita. Di fronte ad una tragedia simile servirebbe solo il silenzio, quello che ti ha perfidamente ghermito in una tristissima mattinata d'autunno. C'è da essere muti ed attoniti ma, la pagina umana che tu hai scritto in questi anni spinge tutti noi a squarciare il velo del dolore e del silenzio per urlare al cielo la rabbia di un torto così crudele e ingiusto, che ci priverà per sempre di un sorriso celeste. "