Tragedia a Silvi, giovane di Avezzano precipita dal balcone e muore

Tragedia nel pomeriggio di domenica 21 luglio a Silvi dove un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone. Il ragazzo, residente ad Avezzano, si trovava nella casa vacanze di famiglia in via Po zona Piomba, quando prima delle 16 dopo essere tornato dal mare è precipitato mentre in casa erano presenti i familiari. Ad allertare i soccorsi e i carabinieri le numerose persone che a quell'ora transitavano nella zona o che si trovavano sui balconi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma purtroppo i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso sul colpo per l'ìmpatto violento.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della vicina stazione di Silvi e i militari della compagnia di Giulianova, che si occupano delle indagini. L'ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario, il ragazzo infatti sembra avesse seguito anche un percorso di assistenza per un momento di disagio psicologico.