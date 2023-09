Commercio pescarese in lutto per la morte di Silvana Gnaga Femminella

È morta Silvana Gnaga Femminella, per anni titolare insieme al marito Evandro, della storica profumeria di via Nicola Fabrizi a Pescara.

Aveva 88 anni ed è deceduta nella sua abitazione in centro città.

La profumeria Femminella è una delle attività commerciali più note e longeve del capoluogo adriatico.

Silvana Femminella, apprezzata e stimata da tutti coloro che hanno frequentato la sua attività (è stata presente in negozio fino al periodo pre covid), lascia i figli Danila, Simona e Umberto e i nipoti Alessandra, Francesca, Claudia e Simone. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Esteno Caporale in via Teramo aperta dalle ore 8 alle 19. I funerali saranno celebrati alle ore 16 di venerdì 15 settembre nella chiesa di San Pietro Apostolo (la chiesa del mare) in piazza Primo Maggio.