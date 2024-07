Sicurezza, il prefetto Ferdani accoglie gli agenti e i carabinieri arrivati sul territorio

Giovedì 18 luglio il prefetto Flavio Ferdani ha ricevuto, assieme al Questore e al comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri assegnati alla provincia di Pescara dal Ministero dell’Interno, che andranno a incrementare il numero degli operatori delle forze dell’ordine presenti sul territorio. "Un segnale concreto per migliorare la capacità di risposta delle forze dell’ordine alle esigenze di sicurezza del territorio e dei suoi cittadini, a conferma che la strategia messa in atto per la tutela dei cittadini costituisce una priorità della Prefettura e, al contempo, consente di ottimizzare la distribuzione delle risorse umane in questo ambito provinciale", si legge nella nota.

Donne ed uomini in divisa che contribuiranno alla prevenzione e alla repressione dei reati, ma saranno anche un punto di riferimento per la comunità, divenendo parte della realtà di questo territorio e promuovendo un senso di sicurezza e fiducia tra i cittadini. Offriranno un contributo a favore della legalità grazie al ministero dell’Interno che ha accolto le istanze veicolate dal comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il Prefetto si è congratulato con i giovani agenti della polizia di Stato e con i Carabinieri dando loro un caloroso benvenuto con i migliori auguri di buon Lavoro e la richiesta di "riservare massima attenzione alle istanze dei cittadini, per garantire un sempre più efficace controllo del territorio e rafforzare il legame tra Forze dell’Ordine e comunità, assicurando maggiore sicurezza e qualità della vita. Fondamentale, infatti, è l’attività di prevenzione per garantire maggiore percezione di sicurezza alla cittadinanza e alle comunità locali", conclude nella nota la prefettura.