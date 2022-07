Sgominata banda dello spaccio ad Ancona: tra gli indagati anche persone residenti a Pescara

Risiedono anche nella provincia di Pescara alcuni dei componenti della banda di pusher sgominata ad Ancona: 9 in totale le persone indagate a vario titolo per spaccio, 5 italiani e 4 albanesi accusati di aver messo in piedi un giro da centinaia di chili di hashish e marijuana che venivano vendute in tutto il Paese. Oltre che nella provincia di Pescara gli indagati risiedono nella province di Ancona, Pesaro-Urbino e Firenze. A riportare la notizia è AnconaToday, ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare e reale emessa dal gip su richiesta della procura, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Ancona, a conclusione di un’attività d’indagine svolta nel periodo da gennaio a settembre 2021.

Agli arresti è finito un 27enne albanese residente a Senigallia ritenuto il fornitore della droga. Alla luce della grande differenza riscontrata tra le sue dichiarazioni dei redditi e il suo stile di vita, gli sono stati sequestrati uno scooter di grossa cilindrata, 6 conti correnti, 5 immobili, 4 orologi di pregio marca Rolex. Nel corso delle investigazioni si è proceduto anche all’arresto in flagranza di altre 5 persone, e all’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto e di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed al sequestro di 2.9 chili di cocaina, 57.5 chili di marijuana, 3.5 chili di hashish, 1.255 piante di cannabis, una pistola clandestina marca walther cal 6.35 con 7 cartucce e circa 124mila euro. Durante l’esecuzione delle perquisizioni è stato arrestato anche un 27enne di Fano a cui sono stai rinvenuti circa 200 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.