Ubriachi e accampati nell'area verde di piazza Santa Caterina, sgomberati 28 uomini

Operazione di controllo del territorio da parte degli uomini dela polizia locale di Pescara diretti dal comandante Danilo Palesitini nella giornata di lunedì 21 agosto.

È stata infatti condotta una specifica attività di contrrasto al degrado urbano nel centro cittadino, nell'area verde di piazza Santa Caterina.

Le operazioni, condotte dal maggiore Matteo Giampietro, hanno visto impiegati agenti in borghese del nucelo Giona e poi anche quelli del nucleo motocislisti.

La polizia locale si è avvalsa dell'ausilio di un equipaggio della squadra volante diretta da Pierpaolo Varrasso. Nel complesso nelle operazioni sono stati impegnati 15 uomini tra polizia locale e polizia. L'intervenmto ha riguardato i giardini di piazza santa Caterina dove un cospicuo gruppo di uomini originari dell'Africa era intento a bivaccare consumando alcolici letteralemte accampati. In base alla ricostruzione di quanto avvenuto sarebbero stati tutti in modo disordinato e scomposto nelle aree verdi dei giardini e sulle panchine limitando di fatto la fruibilità di quegli spazi da parte degli altri cittadini. I soggetti sono stati tutti identificati e sanzionati per le condotte accertate. In particolare sono state elevate 28 sanzioni per ubriachezza, possesso per uso personale di sostanza stupefacente con relativo sequestro di hashish e dicietio di bivacco. I soggetti sono stati anche sanzionati per la normativa relativa al Dm 14 del 2017 ovvero per non aver consentito la piena fruibilità di quello spazio verde agli altri cittadini. Da quest'ultima condotta deriva il provvedimento di allontanamento ovvero sono state applicati 10 daspo urbani di allontanamento. Dunque questi 10 uomini sono stati allontanati e non potranno fare ritorno in quell'area. «L'intervento», come sottolineano dalla polizia locale, «va inserito in un discorso di più ampio respiro di controllo del territorio che la polizia locale sta operando in città come accaduto nell'area di risulta dove sono stati elevati 18 provvedimenti di daspo urbano nei confronti di altrettanti cittadini di nazionalità rumena che stazionavano in zona.