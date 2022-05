La polizia municipale sgombera un accampamento abusivo in largo dei Frentani [FOTO]

Aveva approfittato della presenza dei portici per creare un bivacco, piantando una tenda e posizionando anche tre sedie, e per fare tutto questo aveva scelto un punto ben preciso: l'angolo tra il muro e una recinzione in ferro, così da poter godere di un'ulteriore comodità nonostante ci fossero, proprio lì di fronte, alcuni cassonetti dell'immondizia.

Tuttavia questo suo alloggio improvvisato è durato poco, perché nel tardo pomeriggio di oggi (28 maggio) si sono presentati tre agenti della polizia municipale appartenenti al Gruppo Giona, che sono arrivati sul posto appunto per sistemare la situazione dopo aver ricevuto un'apposita segnalazione che parlava di una persona accampata abusivamente.

E così, inevitabile, è scattato lo sgombero. Il fatto si è verificato intorno alle ore 19 in via Largo dei Frentani, a poca distanza dalla movida di Pescara vecchia. Storie di degrado, di solitudine e di povertà che purtroppo vediamo troppo spesso nella nostra città, il più delle volte nell'indifferenza generale.