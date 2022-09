Serre di marijuana fra gli uliveti nel Pescarese scoperte dalla guardia di finanza [FOTO - VIDEO]

Una serra di marijuana nascosta fra gli uliveti, con piante di cannabis alte più di due metri. La scoperta è stata fatta dalla guardia di finanza del comando provinciale di Pescara, dopo una serie di attività di ricognizione ed osservazione del territorio. La serra si trova nel Pescarese, ed anche grazie all'ausilio dei cani antidroga l'area è stata individuata e sequestrata.

Un’attenta ed accurata ricognizione dei luoghi ha consentito di scoprire laboratori hi - tech, con strumentazione ed opere di manifacturing e di bonifica di ultima generazione: coltivazioni a terrazzamenti, fertilizzanti, e sistemi di irrigazione ed areazione curati nei minimi dettagli; il tutto per favorire ed assicurare la crescita e lo sviluppo dello stupefacente. Ora le indagini sono concentrate per trovare i progettatori delle serre, che sfruttano terreni agricoli per attività illegali.

Questa nuova pratica di produzione autoctona della droga si aggiunge al già noto business di importazione di sostanze stupefacenti spiega la guardia di finanza, rimarcando che il nostro territorio non è più solo interessato dalla vendita degli stupefacenti, ma anche dalla produzione soprattutto nelle aree periferiche interne ad alta vocazione agricola e bassa densità abitativa. Zone in cui spesso è facile avviare lo sfruttamento di ex capannoni aziendali abbandonati per la produzione massiva di droga da far fruttare, per profitto, nei mercati centrali. Il comandate provinciale colonnello Antonio Caputo:

“L’operazione appena portata a termine dalle Fiamme Gialle pescaresi è il risultato del costante presidio economico del territorio assicurato dalle pattuglie attive nel censimento del fenomeno della marijuana, squadre di militari operanti su strada per la lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli spunti investigativi raccolti forniscono, ex ante, un importante impianto di approfondimento delle nuove pratiche locali di coltivazione della droga, ma anche, e soprattutto, ex post, delle modalità di reimpiego dei proventi illeciti derivanti dagli sfruttamenti illegali dei fondi agricoli della provincia. Proprio per questo, continueremo a mantenere alta la vigilanza a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini”.