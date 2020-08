Trovano un serpente nel garage in via Monte Faito, recuperato dai vigili del fuoco

Un serpente è stato ritrovato dentro al garage di un'abitazione in via Monte Faito a Pescara.

I proprietari hanno così allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto intorno alle ore 15 per la presenza del rettile.

Il serpente è stato prontamente recuperato dal personale dei vigili del fuoco che poi l'ha liberato in una zona lontana dalle abitazioni.