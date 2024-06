Morto l'ex vigile urbano Sergio Petrongolo

È morto Sergio Petrongolo per decenni al servizio della comunità di Pescara come agente e ufficiale (maggiore) della polizia locale.

Aveva 71 anni ed è venuto a mancare sabato 22 giugno a causa di una malattia improvvisa.

L'ultimo saluto a Petrongolo, che lascia un figlio, c'è stato nel pomeriggio di domenica con il funerale che è stato celebrato nella chiesa di San Camillo de Lellis a Villa Raspa di Spoltore.

Cordoglio è stato espresso anche dall'associazione Libero in moto - Cc Motorday Abruzzo di cui era caposezione: «Soprattutto per le splendide giornate passate insieme, in altri tempi forse ormai lontane, ma che ricordo con tanto affetto e virtù delle quali esprimo le mi condoglianze. A voi sezione Abruzzo il mio inestimabile abbraccio e comprensione, per la dipartita di un amico, di un collega, di un bella persona, che si è sempre contraddistinto per franchezza, lungimiranza e presenza.A voi tutti le miei più sentite condoglianze», scrive il presidente Danilo Franculli che non ha potuto partecipare alle esequie.

«Gli amici e i soci, lo ricordano come una persona dai modi gentili, simpatico e generoso», si legge in una condivisione dell'associazione, «i soci lo ricordano come il babbo Natale motociclista, infatti ogni anno nel periodo natalizio, consegnava diversi doni ai bambini dell'Istituto "Castorani" di Giulianova, a Pineto da "Madre Ester" e ad altri enti.

Petrongolo nella polizia locale aveva fatto parte della pattuglia motomontata ed era stato comandante del Distaccamento dei Colli. Era stato anche, per due anni, comandante della polizia locale di Vasto, questo il ricordo del sindaco Francesco Menna: «A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia del maggiore in pensione della polizia locale Sergio Petrongolo che nel 2010 per due anni guidò il comando della polizia locale di Vasto»