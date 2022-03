Sequestrate 18 slot machine in un'operazione dell'agenzia Dogane e Monopoli, anche in Abruzzo

Azione simultanea di controllo dell'agenzia delle accise delle dogane e dei monopoli in una dozzina di esercizi commerciali e un magazzino in tre province campane, in Calabria e in Abruzzo.

I controlli, come riferisce l'agenzia Dire, hanno riguardato macchine Awp (amusement with prize, anche detti new slot o apparecchi comma 6a, apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro, ndr).

L'Arma dei carabinieri ha fornito supporto logistico tramite i militari delle Stazioni competenti.

L'operazione è scaturita dopo una lunga e attenta analisi da parte dei funzionari in servizio nella direzione giochi i quali, attraverso gli applicativi in dotazione, hanno riscontrato delle anomalie "ripetute" sui dati di gioco (incassi e vincite). Nello specifico, risultavano non corrispondenti i dati dei contatori di gioco salvati nelle memorie della scheda di gioco rispetto ai dati salvati nelle memorie dei dispositivi di controllo (smart card) posizionate all'interno delle schede. Gli esiti dell'attività hanno condotto al sequestro di 18 apparecchi Awp, nonché all'elevazione di sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 180 mila euro oltre al recupero delle imposte dovute per prelievo erariale unico sugli incassi mancati delle slot machine. È stato poi sequestrato il denaro contenuto all'interno delle apparecchiature per un importo di 6.170 euro.

«Dopo aver effettuato un'approfondita e particolareggiata perizia tecnica con il contributo dei tecnici Sogei, si è avuta contezza della metodologia di manomissione delle schede di gioco, (incassi non registrati e mancate vincite ai giocatori)», si legge in una nota dell'Adm, «ne è conseguita notizia di reato, alla Procura della Repubblica competente, per violazione degli articoli 358 (peculato), 640 comma 2 (truffa ai danni dello Stato) e 640 ter (frode informatica) del codice penale nei confronti del soggetto proprietario degli apparecchi».