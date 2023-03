Sequestrate a Silvi cartucce e toner inquinanti abbandonati in un'isola ecologica di un condominio

Sequestrate dalla polizia locale ambientlae di Silvi, con il brigadiere Pasqualino Savini e gli ispettori ambientali della guardia ecozoofila Marco Pelle e Federico Del Trappeto, cinque scatoloni che contenevano 98 cartucce esauste e alcuni rulli per stampanti, materiali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani. Gli operatori di polizia ambientale hanno proceduto a sequestrare tutto il materiale sigillando i contenitori, a redigere il verbale di accertamento dell’infrazione alle norme vigenti e ad affidare all’amministratore del condominio la custodia temporanea di tutto il materiale. L'intervento è avvenuto in via Roma, come spiega l'assessore Alessandro Valleriani

"In questa circostanza il sequestro del materiale si è reso necessario poiché c’era il serio pericolo di inquinamento per la possibile dispersione delle sostanze altamente tossiche in esse contenute che si presentavano in pessimo stato di conservazione. Adesso cercheremo di individuare l’autore del deprecabile gesto che sarà perseguito a norma di legge. L’opera di prevenzione, di controllo, di individuazione e di repressione dei reati commessi ai danni dell’ambiente continua ad essere l’impegno costante dell’amministrazione comunale che da alcuni anni ha consentito alla nostra città, insieme alle altre iniziative messe in campo in questo settore, di ottenere importanti risultati e riconoscimenti ufficiali anche a livello nazionale”.