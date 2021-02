Sequestrati oltre 250 tonnellate di rifiuti speciali, la scoperta del reparto aeronavale della guardia di finanza [FOTO]

Sono più di 250 le tonnellate di rifiuti speciali derivanti da materiale plastico di recupero poste sotto sequestro dalla guardia di finanza.

Conplessivamente 5 le persone indagate per l'illecita attività di gestione e stoccaggio incontrollato di rifiuti speciali di origine industriale.

Le indagini, coordinate dalle Procure della Repubblica di Ancona e dell’Aquila, ha permesso ai militari del reparto operativo aeronavale di Pescara di accertare l’attività illecita all’interno di un’area in uso a una azienda nella zona industriale di Civitanova Marche.

La puntuale ricostruzione delle movimentazioni dei rifiuti sul territorio nazionale e dei flussi di natura economica, operata dai militari della sezione aerea di Pescara ha determinato l’individuazione di 152 imballaggi (tipo “Big Bags”) contenenti rifiuti speciali derivanti dal trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso, illecitamente avviate alle operazioni di recupero.

Al termine delle attività ispettive, che si sono svolte alla fine del mese di dicembre 2020, è stata posta in essere la misura cautelare del sequestro ex articolo 252 codice di procedura penale applicata a circa 77 mila chili di rifiuti speciali, che si aggiungono ai 174 mila chili individuati durante lo scorso ottobre in provincia di Ancona. Parallelamente, all’esito della complessa indagine, cinque soggetti sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria per i reati previsti dal “Testo Unico Ambientale”.

Gallery