Oltre 32mila prodotti contraffatti sequestrati dalla guardia di finanza di Ancona: sanzioni anche a Pescara

Oltre 32mila prodotti contraffatti tra decorazioni natalizie e non, articoli di cancelleria e articoli per la casa dalla guardia di finanza di Ancona con le segnalazioni dei responsabili arrivate anche alla camera di commercio di Pescara oltre che a quella di Chieti, Bolzano, Ferrara e Ravenna. Saranno queste a dover applicare le sanzioni amministrative previste per le violazioni al codice del consumo.

La merce, priva delle indicazioni minime necessarie a comprovare il contenuto di materiali o sostanze pericolose con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni, sono state trovate e sequestrate all'interno di tre attività commerciali della provincia marchigiana.

Un intervento quello delle fiamme gialle che è stato incrementato durante le festività natalizie per contrastare la vendita e l'importazione di beni non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e quella europea e dei capi che riproducono illecitamente marchi coperti da copyraight o trademark privi di identificativi che riconducano una produzione originale. Nel corso delle operazioni condotte oltre a quelle che hanno portato alle segnalazioni arrivate anche alla camera di commercio ci Pescara, hanno sequestrato in una bancarella di Ancona giubbotti con griffe alla moda ritenuti contraffatti (da Moncler a Gucci) con il titolare della ditta denunciato alla procura della Repubblica.