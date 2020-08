Sequestrati dalla guardia di finanza di Pescara 100 kg di polpi pescati illegalmente [FOTO]

I militari della stazione navale della guardia di finanza di Pescara, hanno sequestrato la notte scorsa circa 100 kg di polpi di mare pescati illegalmente da un'organizzazione di pescatori di frodo proveniente da Napoli. Da tempo il gruppo faceva razzia lungo la costa teatina, rifornendo il mercato nero campano.

Il nucleo sommozzatori di Pescara, dopo numerosi appostamenti e seguendo tutti gli spostamenti dei pescatori, li hanno individuati e bloccati multando 5 trasgressori e sequestrando il pescato, oltre all'attrezzatura utilizzata.

I 5 trasgressori, sono stati identificati ed a loro carico è stata elevata una sanzione amministrativa pari a circa € 23.000. I polpi, dopo i controlli sanitari, sono stati devoluti in beneficenza a vari enti fra cui la casa di riposto per anziani "Santo Volto" di Montesilvano. L'attività fa parte delle operazioni della guardia di finanza di Pescara per il controllo del pescato lungo la costa che viene spesso consumato fuori regioni, senza documentazione con guadagni illeciti che possono aggirarsi anche ben oltre i 2.000 euro a notte.