Sequestrate 6 piantagioni di marijuana, 8 denunce [FOTO]

La guardia di finanza, durante il mese di luglio, ha sequestrato 6 piantagioni di cannabis individuate nel Pescarese, nel Chietino e nel Teramano. In azione la Sezione Aerea di Pescara, in collaborazione con i colleghi di Lanciano, Vasto e Teramo. Alla fine, 8 persone sono state denunciate per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’operazione condotta, spiegano le fiamme gialle, rientra «in un più ampio dispositivo di “analisi dei rischi locali” in costante aggiornamento. Il continuo monitoraggio del territorio è, infatti, assicurato anche grazie alla dinamicità e versatilità dell’impiego del mezzo aereo, i cui apparati di ricerca e scoperta consentono di svolgere missioni attagliate alle esigenze operative del Corpo».