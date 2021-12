Botti e petardi di Capodanno non a norma sequestrati dalla polizia

Materiale pirotecnico non a norma sottoposto a sequestro da parte della polizia a Pescara.

Gli agenti, la notte scorsa, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto di ogni forma illecita di commercializzazione, fabbricazione e spedizione di materiale esplodente.

Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti:60 candelotti della categoria F4 per una massa attiva di circa 4 chili, 254.8 grammi di massa attiva di materiale pirotecnico categoria F1 e P2 che seppure riportanti l’etichetta “libera vendita” sono oggetto di ulteriore controllo per la verifica della corretta commercializzazione (ad esempio la maggiore età dell’acquirente).

Il materiale è stato sequestrato per l'ex articolo 354 del codice di procedura penale per le ipotesi di reato di cui agli articoli 47 Tulps e 678 del codice penale per il materiale rientrante nella categoria F4 e ai sensi del decreto legislativo 123/2015 per il restante materiale.