Sequestrati 100 chili di miele senza tracciabilità nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Cento chili di miele senza tracciabilità sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri forestali nel mercato di Villetta Barrea nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

I militari della Stazione "Parco" di Pescasseroli sono intervenuti nel mercato settimanale di Villetta Barrea nella mattinata di martedì 22 agosto nell'ambito di ordinari controlli in materia agroalimentare.

In totale sono stati sequestrati 150 barattoli di miele, di varie grammature, per complessivi cento chilogrammi, in quanto sarebbero stati privi delle informazioni obbligatorie nella “filiera alimentare” volte a garantire la tracciabilità del prodotto.

Una parte dei barattoli sequestrati sarebbe stata addirittura priva di etichetta mentre per la restante parte, etichettata, il commerciante non è stato in grado di fornire i documenti atti a garantire la tracciabilità e la regolare provenienza. In base a quanto accertato, i militari hanno comminato al venditore la sanzione amministrativa di 1.500 euro per violazione del regolamento (Ce) numero 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

I controlli dei carabinieri forestali proseguiranno a tutela di inconsapevoli consumatori che, convinti di acquistare prodotti naturali e locali, si trovano invece ingannati con alimenti non genuini.