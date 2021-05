Merce pronta al porto per l’esportazione verso l’Albania, ma erano rifiuti: sequestro da 13 tonnellate e denunce

Due partite di merce, dichiarate per l’esportazione verso l’Albania, erano pronte a partire dal porto di Pescara ma sono state bloccate dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come riferisce l’Agenzia Dire.

La merce era stata dichiarata come parti di autoveicoli, ma all’esito del controllo eseguito dai funzionari dell’Adm in collaborazione con i carabinieri del Noe (nucleo operativo ecologico), ci si è accorti come si trattasse di rifiuti.

Per questo motivo la merce i veicoli sono stati posti sotto sequestro e gli autori sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica.